اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:44 م
خالد صلاح
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جماعة إرهابية تحتجز رجلا بريطانيا فى شمال غرب سوريا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:24 م
جماعة إرهابية تحتجز رجلا بريطانيا فى شمال غرب سوريا هيئة تحرير الشام الإرهابية - أرشيفية
رويترز

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قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا احتجزت بريطانيا يعمل لحساب جماعة الإغاثة مساء يوم الاثنين.

وهيئة تحرير الشام من الجماعات الإرهابية التي تسيطر على أجزاء من شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة ميليشيات في حربها مع دمشق. وقد تم إدراج الهيئة، التي كان اسمها من قبل جبهة النصرة، ضمن الجماعات الإرهابية في قوائم الولايات المتحدة وتركيا وغيرهما.

وقال ناشطون في المنطقة إنه تم احتجاز توقير شريف الذي يعمل مع جماعة لايف أبديتس في بلدة أطمة الواقعة في شمال محافظة إدلب قرب الحدود التركية.

 


سوريا

المرصد السورى

الجماعات الإرهابية فى سوريا

هيئة تحرير الشام

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