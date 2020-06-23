اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جدول زمنى لقطع المياه عن قرى دسوق 13 يوماً 6 ساعات لتطهير وتعقيم الشبكات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:44 م
جدول زمنى لقطع المياه عن قرى دسوق 13 يوماً 6 ساعات لتطهير وتعقيم الشبكات محطة مياه شرب - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق فى محافظة كفر الشيخ، عن قيامها بتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بمركز دسوق، وذلك من يوم الأربعاء ، الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 13 من نفس الشهر، ويبدأ انقطاع المياه من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي .

وأضافت الشركة فى بيان لها، أنها وضعت جدول زمنى لقطع المياه، حيث سيتم قطعها فى اليوم الأول عن قريتى محلة مالك والبدالة، وفى اليوم التالى سيتم قطعها عن كفر السودان و شباس الملح، ثم المندورة والبياض، ثم كنيسة الصرادوسى ودمرو سليمان، ثم الشون وأبو عطية.

واستكملت الشركة أن يوم الإثنين الموافق 6 من الشهر القادم، سيتم قطع المياه عن فرمون والشباسية، وفى اليوم التالى الكرادوة وشابة، ثم العجوزين وإبطو، ثم سنهور وأم يوسف، ويوم الجمعة الموافق 10 من الشهر القادم ستنقطع المياه عن قرية شباس الشهداء.

وأكدت الشركة أن يوم السبت الموافق 11 يوليو المقبل، ستنقطع المياه عن منية جناج و محلة دياى وكفر مجر، وفى اليوم التلي، كفر العرب وسيدى جامع ، ثم تنهى الشركة عملها بالقطع عن كفر إبراهيم وجماجمون.

وأهابت الشركة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه فى تلك الفترات، خاصة المستشفيات والمخابز، والمقاهى وغيرها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بافتتاح عدد من المنشآت التى كانت مغلقة طوال الفترة الماضية.

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

تطهير وتعقيم شبكات المياه

مركز دسوق

قطع المياه

مياه الشرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة