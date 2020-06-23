جدول زمنى لقطع المياه عن قرى دسوق 13 يوماً 6 ساعات لتطهير وتعقيم الشبكات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق فى محافظة كفر الشيخ، عن قيامها بتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بمركز دسوق، وذلك من يوم الأربعاء ، الأول من يوليو المقبل وحتى يوم 13 من نفس الشهر، ويبدأ انقطاع المياه من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي .

وأضافت الشركة فى بيان لها، أنها وضعت جدول زمنى لقطع المياه، حيث سيتم قطعها فى اليوم الأول عن قريتى محلة مالك والبدالة، وفى اليوم التالى سيتم قطعها عن كفر السودان و شباس الملح، ثم المندورة والبياض، ثم كنيسة الصرادوسى ودمرو سليمان، ثم الشون وأبو عطية.

واستكملت الشركة أن يوم الإثنين الموافق 6 من الشهر القادم، سيتم قطع المياه عن فرمون والشباسية، وفى اليوم التالى الكرادوة وشابة، ثم العجوزين وإبطو، ثم سنهور وأم يوسف، ويوم الجمعة الموافق 10 من الشهر القادم ستنقطع المياه عن قرية شباس الشهداء.

وأكدت الشركة أن يوم السبت الموافق 11 يوليو المقبل، ستنقطع المياه عن منية جناج و محلة دياى وكفر مجر، وفى اليوم التلي، كفر العرب وسيدى جامع ، ثم تنهى الشركة عملها بالقطع عن كفر إبراهيم وجماجمون.

وأهابت الشركة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه فى تلك الفترات، خاصة المستشفيات والمخابز، والمقاهى وغيرها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بافتتاح عدد من المنشآت التى كانت مغلقة طوال الفترة الماضية.