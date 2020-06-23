جامعة قناة السويس تصدر دليل إجراءات وآليات عقد امتحانات الدراسات العليا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن إصدار دليل إجراءات وآليات عقد امتحانات مرحلة الدراسات العليا والذى يتضمن الاطار الزمنى للامتحانات والتى تبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 12 سبتمبر 2020 ، حيث راعت الجامعة عند وضع جدول الامتحانات عدم تعارضها مع جداول مراحل البكالوريوس واليسانس مع مراعاة وجود فاصل زمنى مدة ساعتين لاستكمال إجراءات التعقيم.

وأضافت رئيس جامعة قناة السويس ، فى بيان لها ، أن الدليل يشمل كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب من مراعاة مسافات التباعد بعد أدنى 2 متر، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات مع اتباع إجراءات التعقيم منذ دخول الطلاب من البوابات الخاصة بهم وداخل للجان مع التأكيد على مغادرة الطلاب للحرم الجامعى فور انتهاء الامتحانات ولا يسمح بالتجمعات داخل الحرم الجامعي .

ووشددت الدكتورة ماجدة هجرس، على ضرورة إعلان جداول الامتحانات على الموقع الإلكترونى لكل كلية ووسائل الاتصال الإلكترونى الأخرى والتى تشمل أماكن اللجان وتوزيع الطلاب على اللجان.

وأوصت "هجرس"، بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالكنترولات من الاحتفاظ بأوراق الامتحانات داخل أكياس بلاستيكية يدون عليها اسم المادة وتاريخ الامتحان.

كما أكدت رئيس الجامعة على أن الدليل يشمل مراحل سير الامتحان من اعداد الامتحان والتصحيح والرصد وإعداد النتيجة وأعمال التظلمات، وأخيرًا يضم الدليل ضوابط حسن سير العملية الامتحانية للطلاب والتى تضم مجموعة من الضوابط الهامة.