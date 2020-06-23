جامعة حلوان تناقش رسالة ماجستير بكلية التكنولوجيا والتعليم أون لاين لأول مرة

ناقشت الباحثة إيمان سيد محمد سيد بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان رسالة ماجستير أون لاين بعنوان "تحليل الزيادة المؤقتة للجهد والحالات العابرة وتوظيف النتائج في تصميم برنامج تدريبي لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم"، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحصلت الباحثة على درجة الماجستير مع التوصية بإهداء نسخة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكليات التكنولوجيا والتعليم، للاستفادة من نتائج البرنامج في مجال تخصص الكهرباء، وقد تمت المناقشة بقاعة المؤتمرات والمناقشات بالكلية عن طريق الفيديو كونفرانس " أون لاين " لأول مرة فى تاريخ الكلية .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان تهدف الدراسة إلي تحليل حالات الزيادة المؤقتة للجهد الكهربي والحالات العابرة، وكذلك لرفع الأداءات المهارية لدي طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم من خلال تصميم برنامج تدريبي يسعي لتنمية الأداءات المهارية لدي طلاب الكلية.

واتبعت الباحثة مجموعة من الإجراءات العلمية المتعلقة بتحليل الجهد الكهربي وبعض حالات الزيادة العابرة، كما تم الاستفادة من نتائج التجربة الهندسية في تصميم برنامج تدريبي يفي بمتطلبات تخصص تكنولوجيا الكهرباء، وأوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات حول آليات الإستفادة من البرنامج التدريبي بكليات تكنولوجا التعليم .

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور صلاح الدين خضر أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان وعميد جامعة 6 أكتوبر الأسبق "مناقشاً ورئيسًا" ، والدكتور وائل احمد راضي استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان"مناقشًا ومشرفًا"، والدكتور دينا مراد استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الكهرباء كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان"مناقشًا ".

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور وائل راضي استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان"مشرفًا " ، حلمي السيد عواد مدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، والدكتور إكرامي سعد محمود مدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء بمعهد الأهرامات للهندسة والتكنولوجيا.