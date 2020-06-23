اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة القناه ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:16 م
جامعة القناه ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية.. صور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس القناة يتفقد لجان الامتحانات
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، على  رفع درجة الاستعدادات داخل جميع كليات الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، مضيفه أنه تم بالفعل تعليق أرقام الجلوس وجداول الإمتحانات وضوابط حسن سير العملية الامتحانية الخاصه بالطالب على أبواب اللجان بالإضافة إلى وضع ملصقات توضيحية للطلاب بأماكن وجود الكحول وايضًا تعليمات حول كيفية التخلص من الكمامات والقفازات والتطهير بعد الخروج من اللجان.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس، فى بيان لها، علي المتابعة اليومية لإدارة الجامعة لاستعدادات الكليات وتماشيا مع هذه الإجراءات.

وقام اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل ثلاث كليات بالجامعة رافقه خلالها المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة وهدي فرج، أمين عام الجامعة المساعد، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020لطلاب الفرق النهائية  وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كل  كلية ستقوم بشرح تفصيلي لمسار الطالب منذ دخوله من بوابة الدخول الخاصة به من مدخل الجامعة مرورًا بدخول الكلية ثم الدور ثم المدرج وصولًا إلي المقعد الخاص بكل طالب حتي نتفادي حدوث أي تزاحم وسيتم إعلان ذلك عبر مواقع الكليات.

وبدأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولته بتفقد كلية السياحة والفنادق حيث استقبلته الدكتورة فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والتي أكدت أن الكلية تستعد بكامل طاقتها لاستقبال 47 طالب وطالبة هم إجمالي عدد طلاب السنة النهائية للكلية يؤدون الإمتحانات داخل 9 لجان وبكل لجنة من  15 إلي 20 طالب وطالبة، واوضحت الدكتورة فاتن العليمي، أن الكلية حرصت خلال وضع جداول الامتحانات علي عدم تعارض جدول كلية السياحة والفنادق مع كلية الألسن، وذلك لضمان عدم التزاحم داخل المبني الذي يجمع الكليتين حيث تم اختيار أيام  مختلفة لكل كلية.

وأشارت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب عند بوابة الدخول إلي ثلاث صفوف بمسافة تباعدية بين كل طالب والآخر لا تقل عن إثنين متر حسب الأقسام  وذلك لإجراء عملية التعقيم قبل دخول الامتحان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، إلي ضرورة تواجد الملاحظين والمراقبين قبل الامتحان بساعة علي الأقل وذلك لتنظيم دخول الطلاب وضمان عدم للتزاحم وإجراء التعقيم اللازم.

ثم توجه الدكتور محمد شقيدف، إلي كلية الألسن حيث استقبله الدكتور طارق الميلا، الأستاذ بكلية الألسن والذي أكد أن 200 طالب يؤدون الامتحانات داخل 13 لجنة 100 طالب من قسم اللغة الإنجليزية و25 طالب قسم اللغة الصينية و35 طالب قسم اللغة الفارسية و22 طالب قسم اللغة الفرنسية.

وأنهي الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية الطب البيطري واستقبلته الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والتي أشارت إلى أن الكلية تستعد لاستقبال 102 طالب وطالبة هم طلاب  الفرقة النهائية بالكلية يؤدون الامتحانات داخل 4 لجان مع وجود لجنة احتياطي كإجراء احترازي في حالة ظهور أي أعراض مع وجود عياده طبية مجهزة علي أعلى مستوي.

 

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 

(5)
 

 

(6)
 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

جامعه قناه السويس

امتحانات جامعه قناه السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة