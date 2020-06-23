جامعة القناه ترفع درجة الاستعداد لامتحانات السنوات النهائية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعدادات داخل جميع كليات الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، مضيفه أنه تم بالفعل تعليق أرقام الجلوس وجداول الإمتحانات وضوابط حسن سير العملية الامتحانية الخاصه بالطالب على أبواب اللجان بالإضافة إلى وضع ملصقات توضيحية للطلاب بأماكن وجود الكحول وايضًا تعليمات حول كيفية التخلص من الكمامات والقفازات والتطهير بعد الخروج من اللجان.

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس، فى بيان لها، علي المتابعة اليومية لإدارة الجامعة لاستعدادات الكليات وتماشيا مع هذه الإجراءات.

وقام اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل ثلاث كليات بالجامعة رافقه خلالها المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة وهدي فرج، أمين عام الجامعة المساعد، وذلك للوقوف علي مدي جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020لطلاب الفرق النهائية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كل كلية ستقوم بشرح تفصيلي لمسار الطالب منذ دخوله من بوابة الدخول الخاصة به من مدخل الجامعة مرورًا بدخول الكلية ثم الدور ثم المدرج وصولًا إلي المقعد الخاص بكل طالب حتي نتفادي حدوث أي تزاحم وسيتم إعلان ذلك عبر مواقع الكليات.

وبدأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولته بتفقد كلية السياحة والفنادق حيث استقبلته الدكتورة فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والتي أكدت أن الكلية تستعد بكامل طاقتها لاستقبال 47 طالب وطالبة هم إجمالي عدد طلاب السنة النهائية للكلية يؤدون الإمتحانات داخل 9 لجان وبكل لجنة من 15 إلي 20 طالب وطالبة، واوضحت الدكتورة فاتن العليمي، أن الكلية حرصت خلال وضع جداول الامتحانات علي عدم تعارض جدول كلية السياحة والفنادق مع كلية الألسن، وذلك لضمان عدم التزاحم داخل المبني الذي يجمع الكليتين حيث تم اختيار أيام مختلفة لكل كلية.

وأشارت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب عند بوابة الدخول إلي ثلاث صفوف بمسافة تباعدية بين كل طالب والآخر لا تقل عن إثنين متر حسب الأقسام وذلك لإجراء عملية التعقيم قبل دخول الامتحان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، إلي ضرورة تواجد الملاحظين والمراقبين قبل الامتحان بساعة علي الأقل وذلك لتنظيم دخول الطلاب وضمان عدم للتزاحم وإجراء التعقيم اللازم.

ثم توجه الدكتور محمد شقيدف، إلي كلية الألسن حيث استقبله الدكتور طارق الميلا، الأستاذ بكلية الألسن والذي أكد أن 200 طالب يؤدون الامتحانات داخل 13 لجنة 100 طالب من قسم اللغة الإنجليزية و25 طالب قسم اللغة الصينية و35 طالب قسم اللغة الفارسية و22 طالب قسم اللغة الفرنسية.

وأنهي الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد لجان كلية الطب البيطري واستقبلته الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والتي أشارت إلى أن الكلية تستعد لاستقبال 102 طالب وطالبة هم طلاب الفرقة النهائية بالكلية يؤدون الامتحانات داخل 4 لجان مع وجود لجنة احتياطي كإجراء احترازي في حالة ظهور أي أعراض مع وجود عياده طبية مجهزة علي أعلى مستوي.