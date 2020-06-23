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جابر طايع: توفير كمامات احتياطية فى المساجد مع إعادة فتحها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:36 م
جابر طايع: توفير كمامات احتياطية فى المساجد مع إعادة فتحها جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الفترة التى أغلقت فيها المساجد أثرت فينا كثيرا لكنها كانت ضرورية، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه لا يمنع أي مصلى قاصد بيت الله، المقبل على الصلاة، لكن سيكون هناك عامل على الباب يعطيه كمامة، ولو لم يتوفر له سجادة سيكون في المسجد سجادات.

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "زيادة في الحيطة والحذر يجب أن يأتي المصلى بكمامة"، مردفا: "كل المساجد التي ستفتح سيكون هناك كمامات احتياطية مع عامل المسجد على الباب، وقد يكون هناك مطهر، وسيكون التعقيم مستمر دبر كل صلاة".

يذكر أن وزارة الأوقاف وضعت عددا من الضوابط استعدادا لفتح المساجد المقرر لها يوم السبت المقبل وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التوافق على فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.


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فيروس كورونا

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