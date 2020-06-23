توى العالمية تدرس بيع جزء من أصولها بسبب الأزمة المالية

كتبت آمال رسلان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توي العالمية للسياحة والسفر Fritz Joussen أن الشركة تدرس بيع أجزاء من الشركة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال :"سوف نضطر لبيع بعض أصول الشركة، أو نضم شركاء جدد لها".

وقال رئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات لصحيفة Frankfurter Allgemeine الالمانية، أن القرض الذى حصلت عليه الشركة من الحكومة الالمانية ربما لا يكون كافيا لبقاء الشركة وتسديد التزاماتها، ولذا نبحث عن مصادر تمويل أخرى. وأضاف أن الشركات تعاني من عجز منذ سنوات ويتم الآن إعادة هيكلتها،قائلا:" سنفترق مع بعض الأصول أو نضم الشركاء"

وتلقت المجموعة قرض مساعدة من بنك KfW المملوك للدولة بقيمة 1,8 مليار يورو في أبريل الماضي، ولكنها لازالت تعانى من أزمات مالية، حيث أعلنت فى وقت سابق tui fly التابعة لمجموعة توى العالمية للسياحة عن عزمها التخلى عن حوالي نصف طائراتها الـ 39 وإغلاق ثلاث قواعد على الأقل في المستقبل، وأنه سيتم تأجيل مسارات المسافات الطويلة المخطط لها لموسم الشتاء، والاستغناء عن مئات الوظائف في المجموعة.

وقررت شركة توى TUI وهى أكبر شركة سياحية فى المملكة المتحدة، إلغاء 8000 وظيفة فى فروعها بجميع أنحاء العالم بعد خسارتها 747 مليون إسترليني خلال العام الجاري، وفقا لما تشرته دايلي ميل، حيث سجلت توي خسائر بلغت 747 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة بـ 255 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.

وقال فريتز جوسن الرئيس التنفيذي للشركة إن كورونا هو أكبر أزمة واجهتها صناعة العطلات والطيران على الإطلاق، مشيرا الى انه يجب الخروج من الازمة اقوى وأضاف: "سيتطلب ذلك تخفيضات: في الاستثمارات والتكاليف في حجمنا ووجودنا حول العالم .. يجب أن نكون أصغر حجما ، وأكثر كفاءة وأسرع وأكثر رقمية."

وفي بيان عن الشركة أعلنت انها تستهدف تقليل التكاليف العامة بشكل دائم بنسبة 30% وسيكون لهذا تأثير على 8000 وظيفة وذكر البيان ان كورونا تسبب في أكبر أزمة واجهتها الصناعة وتوي على الإطلاق، مشيرا الى أن الخسائر جاءت أيضا نتيجة لإيقاف طائرة بوينج 737 ماكس بعد حادثتي تحطم.