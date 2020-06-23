توقعات بخسارة 1 من 6 وظائف من صناعة السيارات في بريطانيا بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

دعت صناعة السيارات في المملكة المتحدة إلى حزمة إعادة تشغيل مخصصة وسط تحذيرات من أن أزمة كورونا عرضت واحدة من كل ست وظائف للخطر، وفقا لتقرير بي بي سي.

ووفقًا لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) ، فإن ثلث عمال السيارات لا يزالون مضطربين ، ومع انتهاء خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف في وقت لاحق من العام ، هناك حاجة ماسة لحماية الوظائف.

وأشار استطلاع أجرته مؤسسة SMMT إلى أن ما يصل إلى وظيفة واحدة من كل ست وظائف معرضة للخطر على الرغم من إعادة فتح صالات العرض في إنجلترا وويلز وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ، ولكن انخفاض الطلب وإجراءات القياس المادي تؤدي إلى تباطؤ الإنتاجية ، فيما دعت المجموعة التجارية الحكومة إلى معالجة هذا الأمر مع حزمة دعم للقطاع للمساعدة في دفع الطلب وتخفيف التدفق النقدي.

ومن جانبه قال مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لـ SMMT: “إن صناعة السيارات في المملكة المتحدة قوية ومع ذلك ، فقد أدى الإغلاق المطول إلى تقليص السيولة ، وأصبحت الضغوط أكثر حدة مع استئناف الإنفاق قبل دفع الفواتير"

وأشار مايك هاوز، الى ان لا يزال ثلث القوة العاملة تواجه مشكلات ونريد أن يعود هؤلاء الموظفون إلى العمل مضيفا ان تدخل الحكومة الغير مسبوق انقذ الكثير لكن المهمة لم تنته بعد.