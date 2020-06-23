اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:41 م
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توفير 50 كرتونة مستلزمات لعمارة العزل بقرية الدير و50 أخرى للمعزولين بالأقصر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:02 م
توفير 50 كرتونة مستلزمات لعمارة العزل بقرية الدير و50 أخرى للمعزولين بالأقصر توفير 50 كرتونة مستلزمات لعمارة العزل بقرية الدير
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت المهندسة نورا أحمد عثمان، مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن قيام الوحدة بتوفير بعض المستلزمات الطبية للعمارة الخاصة بالعزل بمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت نورا عثمان، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة لتوضيح الاحتياجات المطلوبة من المستلزمات الطبية لتوفيرها، مشيرة إلى أن العمل مستمر بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتوفير باقي الاحتياجات، وأوضحت أنه تم توفير 50 كرتونة للعمارة الخاصة بالعزل في قرية الدير بمركز إسنا، و٥٠ كرتونة للمعزولين في الأقصر.

وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية التى تم توفيرها شملت 10 مقياس حرارة طبى قلم اسباني متعدد، و50 ترمومتر أحادي، و250 ماسك برباط، و2000 أوفر شوز قدم، و800 أوفر هيد، و1000جوانتى لاتكس، و100 بدلة واقية، و100 غطاء للوجه، و1250 ماسك أستيك، و12 علبة مطهر، و100 كرتونة مواد غذائية.

وكانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه تم تسليم كميات من المواد الغذائية والأدوات اللازم لمستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضافت مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تسليم كميات من الأصناف المختلفة من الأدوات والمواد الغذائية، لتقديمها إلى المرضى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفيات وأماكن العزل، وذلك بحضور الدكتورة نهال مدير المكتب الفنى لمديرية الصحة، وهى عبارة عن مايلى:

 (عدد 100 كرتونة مواد غذائية - عدد 1250 ماسك كمامة بأستك - عدد 10 مقياس حرارة قلم أسبانى متعدد - عدد 50 ترموميتر أحادى - عدد 250 ماسك كمامة برباط - عدد 2000 أوفر شوز قدم - عدد 800 أوفر هيد - عدد 100 بدلة واقية - عدد 100 فيس شيلد – عدد 48 لتر صابون سائل).

 

 


الاقصر

مواد غذائية لعمارة قرية الدير

دعم المعزولين منزليا

اخبار الاقصر

تكافؤ الفرص بالاقصر

اخبار المحافظات

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