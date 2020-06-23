اليوم السابع
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توريد 220 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين ببنى سويف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:37 م
توريد 220 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين ببنى سويف توريد قمح - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد  القمح بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بدائرة المحافظة وهي" صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا، شونة مطحن الواسطى، وصومعة الودي2 شرق النيل"، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من منتصف الشهر الجاري، وتمت مراعاة البعد المكاني للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم أمس استلام وتوريد 16طن و860 كجم قمح، ليصل إجمالي ما تم  توريده منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم"إلى 219811 طن قمح بزيادة 10% عن المستهدف توريده هذا الموسم والذي يٌقدر بــ 200 ألف طن ، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

من جانبه أوضح "وصفي"، أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من 16 يونية الجاري، جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بشهر، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة تدريجيا والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم، وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

فيما أضاف المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 ويختتم في 15 يوليو الشهر المقبل.

 

 
 
 
 
 

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