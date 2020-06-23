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توريد 127 ألف و 544 طن قمح للصوامع بالغربية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:14 م
توريد 127 ألف و 544 طن قمح للصوامع بالغربية توريد القمح - ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في بيان له، أنه تم توريد 127 ألف و 544 طن و 857 كيلو قمح لأماكن التخزين بنطاق المحافظة حتي مساء اليوم الثلاثاء ، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.

 

وأفاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد 119 طن و 934 كيلو ،اليوم الثلاثاء، بواقع 12 طن و 470 كيلو لشركة المطاحن، و 15 طن و 360 كيلو للشركة المصرية، و 92 طن و 104 كيلو للبنك، فى ظل الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة دون مشاكل أو تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، موضحاً أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألف و 703 فدان بعد التدقيق.

 


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