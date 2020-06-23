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تموين المنوفية: تحرير 172 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:41 ص
تموين المنوفية: تحرير 172 محضرا تموينيا خلال يوم واحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، حملاتها التفتيشية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، ومستودعات البترول لضبط المخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، استمرار شن الحملات اليومية تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، للتأكد من ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين .

وأضاف أنه تم تحرير 172 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين  تحرير 52 محضر مخالفات مخابز  و120 محضر مخالفات أسواق، لافتا إلى  أنه تم تحرير 8 محاضرجنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز الباجور وسرس الليان وقويسنا لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى ، كماتم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتجاز بناحية منشأة دملو مركزقويسنا لبيعه أسطونات غاز بأزيد من السعر الرسمى .

وأكد على إستمرار تكثيف الحملات التموينية  وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من المستغلين .

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