تموين المنوفية: تحرير 172 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

المنوفية - محمد فتحى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، حملاتها التفتيشية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، ومستودعات البترول لضبط المخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، استمرار شن الحملات اليومية تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، للتأكد من ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين .

وأضاف أنه تم تحرير 172 محضر تمويني خلال يوم واحد تنوع ما بين تحرير 52 محضر مخالفات مخابز و120 محضر مخالفات أسواق، لافتا إلى أنه تم تحرير 8 محاضرجنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز الباجور وسرس الليان وقويسنا لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى ، كماتم تحرير محضر ضد صاحب مستودع بوتجاز بناحية منشأة دملو مركزقويسنا لبيعه أسطونات غاز بأزيد من السعر الرسمى .

وأكد على إستمرار تكثيف الحملات التموينية وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من المستغلين .