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تقرير للإحصاء: تراجع مؤشر تأسيس الشركات خلال الربع الأول من عام 2020

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:02 م
تقرير للإحصاء: تراجع مؤشر تأسيس الشركات خلال الربع الأول من عام 2020 الهيئة العامة للاستثمار
كتب: مدحت عادل

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حقق مؤشر تأسيس الشركات تراجعا ملحوظا خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة نحو 246 شركة، مقابل 1951 شركة خلال فترة المقارنة.

وتشير البيانات الصادرة في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى تطور تأسيس الشركات منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، حيث شهدت تراجع تدريجي بدءا من شهر يناير وبلغ عدد الشركات 2501 شركة، ثم 2398 شركة في فبراير الماضي، و1624 شركة في مارس الماضي.

وبالنسبة لمصادر تدفق رؤوس الأموال، فقد بلغت رؤوس أموال المصريين نحو 4 مليار و58 مليون جنيه في إبريل الماضي بنسبة 81.1%، يليها العرب بواقع 930.2 مليون جنيه بنسبة 18.6%، والأجانب بنحو 17.2 مليون جنيه بنسبة 0.3%.

وكان أغلب الشركات التي تأسست في شهر إبريل في القطاع الخدمي بعدد 128 شركة، يليها الشركات في القطاع الصناعي بعدد 57 شركة، ثم الشركات الإنشائية بعدد 32 شركة، والشركات الزراعية بعدد 14 شركة، و11 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ووقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بروتوكول تعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها وذلك في إطار التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر والترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادراتها.

وانتهت وزارة قطاع الأعمال من تصميم الكتالوج الإلكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لمواكبة التطور في مجال الترويج والتجارة الخارجية، ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية خاصة الصغيرة منها، وذلك إدراكا لأهمية خدمات التسويق والترويج والدعم اللوجستي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الدول.


هيئة الاستثمار

اخبار الاقتصاد

تأسيس الشركات

جهاز الإحصاء

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