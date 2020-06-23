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"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:00 ص
"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامي أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم وذلك من خلال استضافة خبراء واقتصاديين.
 
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.
 

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