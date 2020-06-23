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تعليم المنيا توصي الطلاب بتخصيص زجاجة مياه حفاظا على سلامتهم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:00 ص
تعليم المنيا توصي الطلاب بتخصيص زجاجة مياه حفاظا على سلامتهم محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن أول أيام امتحانات الثانوية العامة انتهت دون تلقى شكاوى من الطلاب،وكذلك لم ترصد غرفة العمليات أى حالات إصابة بفيروس كورونا سواء بين الطلاب أو المراقبين والملاحظين .

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن أكثر الأشياء تم ملاحظتها وأزعجتنا تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان وقال نناشد أولياء الأمور بعدم التجمعات ونراهن على وعيهم فى الأيام المقبلة.

وأوضح أنه كانت هناك مطالبات بتوزيع مياه للطلاب داخل اللجان، أكد أنه على كل طالب أن يأتى معه بزجاجة مياه صغيرة حتى يحافظ على صحته ولا تكون المياه سببا فى انتقال العدوى بين الطلاب .

وأكد "عزب"، أنه تم تطهير اللجان ورشها تعقيمها غور الانتهاء من ـداء امتحانات اليوم الأول ومستمرون فى أعمال التعقيم والتطهير لحين انتهاء الامتحانات .

يذكر أن عدد الطلاب اللذين أدوا امتحان مادة اللغة العربية بلغ36 ألف و143طالب وطالبة


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امتحانات الثانوية

مديرية التربية والتعليم

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