اليوم السابع
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تعرف على شكل ومواصفات كمامة الأزهر لطلاب الثانوية.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:28 ص
تعرف على شكل ومواصفات كمامة الأزهر لطلاب الثانوية.. صور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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كشف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عن مواصفات كمامة الأزهر لطلابه بالثانوية، والتى أجيزت من وزارة الصحة، موضحا أن الأزهر طلب 400 ألف كمامة قماشية مطابقة للمواصفات بمعرفة واشراف وزارة الصحة، حيث يمكن استخدامها لمدة شهر، ونظرا لطبيعة امتحانات الثانوية الأزهرية والتى تستمر حتى 6 أغسطس القادم بشكل يومى، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحانهم فى يوم والقسم الادبى فى يوم آخر. 
 
وأضاف وكيل الازهر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه حريص على ارتداء الكمامة التى يرتديها الطلاب حتى يختبر صلاحيتها بنفسه، لافتا إلى أنه يرتديها منذ اليوم الاول للامتحانات ويقوم بغسلها وتجفيفها يوميا عقب نهاية اليوم وارتداءها فى اليوم التالى. 
 
وتابع:  عدد الطلاب والعاملين باللجان نحو 200 ألف لذا فضل الازهر توفير 400 ألف كمامة بحيث يتم تسليم الطلاب كمامة أخرى بعد اسبوعين وعدم استخدام واحدة فقط طوال فترة الامتحانات، هذا بالإضافة الي الاستعانة ب 100 ألف كمامة التى يتم ارتداءها مرة واحدة وتوزيعها علي كل اللجان احتياطيا، بجانب الكاشف الحرارى .
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الثانوية الازهرية

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كمامة

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