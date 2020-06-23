اليوم السابع
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تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:03 م
تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 500 ( ألف جنيه).
 
وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من ضبط  (19) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (343) مخالفة مرورية متنوعة.
 
ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (112) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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حوادث

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