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تشغيل تجريبى لمحطة تحلية آبار بغداد بوسط سيناء.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:28 م
تشغيل تجريبى لمحطة تحلية آبار بغداد بوسط سيناء.. صور محطة تحلية آبار بغداد بوسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء فى بيان لها، عن تشغيل تجريبى لمحطة تحلية آبار بغداد بوسط سيناء.

 

وأوضح البيان، أنه فى إطار التشغيل التجريبى والاستعداد للاستلام الابتدائى لمحطة تحلية مياه الآبار بمنطقة بغداد بوسط سيناء قام اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب يرافقه المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة، و المهندس شريف فريد رئيس قطاع التحلية بالشركة بزيارة تفقدية لمحطة تحلية مياه الابار بمنطقة بغداد بوسط سيناء بطاقة إنتاجية 200م3 /يوم وبتكلفة إجمالية تصل 50 مليون جنيه والجدير بالذكر أن المحطة تشتمل على عدد 2 بئر عميق لإنتاج المياه الخام.

 

وصرح اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن المحطة تم تنفيذها بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا تحلية المياه بنظام التناضح العكسى (R O) و يتم تشغيلها بإستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة (محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء)، وذلك بعد إنشاء محطتى تحلية تستخدم نفس التكنولوجيا فى منطقتى الريد وصدر الحيطان بوسط سيناء ومقامة على مساحة 15000م2 بنظام (on grade)، وحالياً يتم إنتاج و توزيع المياه على قرية بغداد و القرى المحيطة بسيارات مياه تم توريدها خصيصاً لهذا المشروع.

 

كما شدد على اهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و ضرورة ارتداء الكمامات و اتخاذ كافة التدابير التى قررها مجلس الوزراء من تعقيم و تطهير مقرات العمل و منع دخول اى مواطن او موظف بالشركة بدون ارتداء الكمامات.

 

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شمال سيناء

محطة مياه بغداد

وسط سيناء

شركة المياه

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