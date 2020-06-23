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تسجيل 4577 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المكسيك و759 حالة وفاة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:26 ص
تسجيل 4577 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المكسيك و759 حالة وفاة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4577 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، فى انخفاض مقارنة مع حصيلة الأحد، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

كما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 759 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال، ليتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 180 ألف شخص، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة الماضى عن تسجيل 5030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 647 حالة وفاة جديدة لتتجاوز بذلك حالات الوفاة بسبب الفيروس عشرين ألف حالة.

ويبلغ الآن إجمالى حالات الإصابة بكورونا 170485 حالة و20394 حالة وفاة على الرغم من إعلان الحكومة أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.

 

 

 

 


كورونا

إصابات

المكسيك

ازمه كورونان كوفيد 19

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