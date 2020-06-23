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تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:26 ص
تسجيل 26 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى موسكو موسكو
كتب أحمد عرفة

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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 26 وفاة جديدة بين مصابي الفيروس في موسكو خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 3643 شخصا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وسجل معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا يوم الإثنين ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة يوم الأحد، حين سجلت 20 حالة وفاة، وذلك بعد انخفاض معدلات الوفيات لعدة أيام متتالية.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن في وقت سابق عن تراجع انتشار فيروس كورونا في العاصمة بشكل عام، مؤكدا بدء مرحلة جديدة من رفع القيود اعتبارا من 23 يونيو.

يذكر أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 215 ألف شخص، تعافى نحو 134 ألفا منهم وفي عموم روسيا، تم تسجيل 592 ألف إصابة بكورونا، وشفاء 344 ألف شخص، ووفاة زهاء 8 آلاف مصاب.

 

 


موسكو

إصابات

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كورونا

ازمه كورونا

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