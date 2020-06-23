تركيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين موظفى البرلمان

كتب : أحمد علوى

ظهرت نتائج فحص كورونا إيجابية لدي 6 من الموظفين في البرلمان التركي، ووفق التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان التركي( مجلس الأمة التركي الكبير) مصطفي شينتوب الإسبوع الماضي فقد بلغ عدد الإصابات بكورونا داخل البرلمان 11 حالة إصابة، وبذلك ارتفع عدد الأفراد الذين ظهر اختبارهم إيجابيا وثبت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الوباء وحتي وقتنا الحالي الي 17 حالة إصابة مؤكدة.