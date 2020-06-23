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تركيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين موظفى البرلمان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:02 م
تركيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين موظفى البرلمان اردوغان والبرلمان التركى
كتب : أحمد علوى

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ظهرت نتائج فحص كورونا إيجابية لدي 6 من الموظفين في  البرلمان التركي، ووفق التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان التركي( مجلس الأمة التركي الكبير) مصطفي شينتوب الإسبوع الماضي فقد بلغ عدد الإصابات بكورونا داخل البرلمان 11 حالة إصابة، وبذلك ارتفع عدد الأفراد الذين ظهر اختبارهم إيجابيا وثبت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الوباء وحتي وقتنا الحالي الي 17 حالة إصابة مؤكدة. 

وأعلنت تركيا، الإثنين، عن تسجيل 1212 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و24 حالة وفاة، وذلك وفق البيان اليومى. وبذلك يترفع إجمالى الحالات المسجلة فى تركيا إلى 188,897 حالة، والوفيات إلى 4,974 حالة. 

 

 


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