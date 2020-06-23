ترامب يزور الحدود مع المكسيك لتفقد الجدار فى ولاية أريزونا الأمريكية اليوم

كتب محمد سعودي

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحدود مع المكسيك، لتفقد الجدار في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث أكد أنه سيحتفل بـ 212 ميلًا إضافيًا من الاكتمال. وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر تعليقا على ما ذكرته فضائية فوكس نيوز عن الجدار: "هل يمكن لشخص ما أن يشرح للمراسل دوغ ماكلواي أن جدار الحدود كان قيد الإنشاء منذ فترة طولة، وقد ربحت المعركة (الحرب)، وقد استسلم الديمقراطيون أخيرًا. في الواقع، سأكون في أريزونا غدًا للاحتفال بـ 212 ميلًا إضافيًا من الاكتمال".



ترامب على تويتر

وأضاف في تغريدة أخرى: "من الصعب التصديق.. لم أكن أعلم أن جدار الحدود قيد الإنشاء بشكل جيد وممول بالكامل، ويبلغ طوله بالفعل أكثر من 200 ميل.. سيتم الانتهاء قريبا! لقد أفادوا للتو أنه "من غير المرجح أن يتزحزح الديمقراطيون في هذه السنة الانتخابية".

وكان بناء الجدار أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لترامب في 2016، وتأتي زيارته إلى الحدود بعد نحو 3 أيام من إعادة إطلاق حملته لإعادة الانتخاب بمؤتمر حاشد السبت في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما. وتعهد ترامب العام الماضي ببناء 644 كيلومتراً من الجدار بحلول أواخر 2020.