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ترامب يتوقع تخطى عدد الوفيات بكورونا فى الولايات المتحدة الـ150 ألفا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:08 ص
ترامب يتوقع تخطى عدد الوفيات بكورونا فى الولايات المتحدة الـ150 ألفا ترامب
كتب أحمد عرفة

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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتخطى حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ150 ألفا، وذلك بعد تجاوزها الـ120 ألفا أمس افثنين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تصريحات مع موقع "سبكتروم نيوز" الأمريكى، إن الحصيلة الحالية هي على الأرجح 115 ألفا لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 ألفا أو أكثر، متابعا: لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص لولا التدابير التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ولقد أدينا عملا جيدا، والآن نعمل على إعادة إنهاض البلاد.

وأشار ترامب إلى حجم إهمال السلامة الصحية، خلال تنظيم تجمعات انتخابية جديدة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، متابعا: لا نزال قلقين بشأن السلامة.. ونريد التخلص من هذا الأمر.

ويأتي ذلك على خلفية تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ120 ألفا، حسب جامعة جونز هوبكينز وبعض الجهات الأخرى المتابعة للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا.


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