ترامب: اعتقال أى شخص يقوم بتخريب أى نصب تذكارى أو ممتلكات اتحادية

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان السجن سيكون مصير أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي تمثال ونصب تذكاري، وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " لقد فوضت الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى، أو أي قوانين أخرى قد تكون ذات صلة".



حساب ترامب على تويتر

وعن ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في امريكا، رد "ترامب" برسالة عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا: "ترتفع الحالات في الولايات المتحدة لأننا نختبر أكثر من أي بلد آخر ، ونتوسع باستمرار. مع الاختبارات الأصغر سنعرض حالات أقل".

وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتخطى حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ150 ألفا، وذلك بعد تجاوزها الـ120 ألفا أمس الاثنين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى تصريحات مع موقع "سبكتروم نيوز" الأمريكى، إن الحصيلة الحالية هي على الأرجح 115 ألفا لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 ألفا أو أكثر، متابعا: لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص لولا التدابير التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ولقد أدينا عملا جيدا، والآن نعمل على إعادة إنهاض البلاد.

وأشار ترامب إلى حجم إهمال السلامة الصحية، خلال تنظيم تجمعات انتخابية جديدة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، متابعا: لا نزال قلقين بشأن السلامة.. ونريد التخلص من هذا الأمر.

ويأتي ذلك على خلفية تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ120 ألفا، حسب جامعة جونز هوبكينز وبعض الجهات الأخرى المتابعة للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا.