تراجع الصادرات من الأدوية و المستحضرات لـ17 مليون دولار مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 17 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، مقابل 21 مليون دولار في شهر مارس من عام 2019، وذلك بتراجع بلغ 4 ملايين دولار، وبنسبة تراجع بلغت 19.9%.

وشهدت بعض الصادرات المصرية تراجعا خلال شهر مارس الماضي، وتصدرت القائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وسجلت 98.7 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع 23.9%.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من منتجات البترول 80 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 273 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 70%، كما بلغت الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 67.8 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 127.5 مليون دولار فى مارس عام 2019، بتراجع 46.8%.

وشملت القائمة أيضا، الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 58.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 60.9 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%، كما تراجعت الصادرات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية إلى 49.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 115.6 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 56.8%.

وحققت الصادرات المصرية من منتجات ألبان 25.2 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 29.5 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 14.9%، كما بلغت صادرات مصر من السجاد والكليم نحو 22.2 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 24.4 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.