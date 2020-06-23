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تجديد حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:22 م
تجديد حبس عاطل لحيازته ربع كيلو هيروين بالإسكندرية هروين - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين وألقى القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزة أول. وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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