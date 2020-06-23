تايلاند تدرس استقبال المسافرين لأغراض عمل وعدد محدود من السائحين

وكالات

ذكرت السلطات التايلاندية، أنها تدرس السماح للمسافرين لأغراض عمل وعدد محدود من السائحين بالدخول للبلاد، عندما يتم استئناف الرحلات الجوية مجددا الشهر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قال تاويسين فيسانويوثين المتحدث باسم مجموعة العمل المعنية بمواجهة فيروس كورونا في تايلند اليوم "إن الأجانب الذين يرغبون في دخول البلاد لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب تتعلق بالأسر أو لأغراض طبية سوف يكونون ضمن أول من سوف يسمح لهم بزيارة البلاد عندما ينتهى الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية في الأول من يوليو المقبل".

وأضاف "أن هؤلاء المسافرين سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم"، موضحا "سوف يتم استقبال سائحين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية".

وقال المتحدث إنه سوف يتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمسافرين الأجانب خلال اجتماع الجمعة المقبلة.

وكانت تايلاند قد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، بين مسافرين قادمين من دول أجنبية، يخضعون للحجر الصحي الآن.

وسجلت تايلاند 3151 حالة إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة.