بيانات حكومية: عدد الأمريكيين السود الذين تلقوا علاج كورونا 4 أضعاف البيض

رويترز

أظهرت بيانات حكومية أمريكية، أن عدد الأمريكيين السود المسجلين فى قوائم الرعاية الصحية ودخلوا المستشفيات للعلاج من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يزيد أربع مرات على نظرائهم البيض الأمر، الذى يبرز الفروق العرقية الكبيرة فى الأوضاع الصحية للأمريكيين خلال الجائحة.

وقالت سيما فيرما مديرة مراكز الرعاية الطبية الحكومية (ميديكير وميديكيد)، التى نشرت البيانات "تعكس الفروق فى البيانات تحديات قديمة تواجه جماعات الأقليات والبالغين الأكبر فى السن وأصحاب الدخول المنخفضة".

وأظهرت البيانات، التى نشرت أمس الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 325 ألف مستفيد من برنامج التأمين الصحى (ميديكير) بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى الفترة من أول يناير إلى 16 مايو، وتلقى أكثر من 110 آلاف منهم العلاج فى المستشفيات.

وتلقى الأمريكيون السود، العلاج من المرض فى المستشفى بمعدل 465 فردا من بين كل مئة ألف مستفيد أسود من ميديكير. وبالنسبة للجماعات العرقية الأخرى التى رصدتها مراكز الرعاية الطبية الحكومية، كانت معدلات تلقى العلاج من كوفيد-19 فى المستشفى هى 258 للأمريكيين من أصل إسبانى و187 للآسيويين و123 للبيض.