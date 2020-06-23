اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:45 م
خالد صلاح
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بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة والمؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا جديدا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:33 م
بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة والمؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسيا جديدا وول ستريت
رويترز

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صعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة واحتمال المزيد من إجراءات التحفيز وهو ما عزز الآمال في تعاف سريع.

وقادت قفزة في أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك ليسجل مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا، هو الخامس هذا الشهر.

وأظهرت بيانات أن وتيرة الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة تباطأت في يونيو حزيران مع إعادة فتح الشركات بعد إغلاقات بدأت في منتصف مارس آذار.

وأشارت بيانات أيضا إلى أن مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا قفزت 16.6 بالمئة في مايو أيار متجاوزة بفارق كبير تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.9 بالمئة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 130.89 نقطة، أو 0.5 بالمئة، إلى 26155.76 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 13.45 نقطة، أو 0.43 بالمئة، ليغلق عند 3131.26 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 74.89 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 10131.37 نقطة.

 


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