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بورصة البحرين خضراء بالختام مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:34 م
بورصة البحرين خضراء بالختام مدفوعة بصعود قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 546.9 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.66% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.54% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المقبل، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.
 
وفي سياق آخر أعلنت شركة  ألمنيوم البحرين، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 26 يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يوينو لعام 2020.
 
فيما أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث ستتم مناقشة أولاً الإطلاع على عمليات الشركة والشركات التابعة لها، ثانياً الإطلاع على استراتيجية الشركة، ثالثاً الإطلاع على المشاريع الحالية، رابعاً ما يستجد من أعمال.
 

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