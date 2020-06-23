اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:50 م
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بوتين يدعو المواطنين للتقيد بالمعايير الصحية حتى ظهور لقاح ضد كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:05 م
بوتين يدعو المواطنين للتقيد بالمعايير الصحية حتى ظهور لقاح ضد كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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دعا الرئيس فلاديمير بوتين المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، حتى إنتاج لقاح فعال ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار بوتين إلى أن 14 مركزا ومعهدا علميا تعمل في روسيا على استنباط لقاحات ضد كورونا، دخل بعضها مرحلة التجارب السريرية للعينات الأولى على البشر.

وقال: "أدرك تماما، أننا جميعا نريد أن يظهر هذا العقار الضروري في أسرع وقت ممكن، ولكن هنا لا يمكن أن يكون سوى مبدأ واحد، وهو أن هذا اللقاح يجب أن لا يتسبب بالضرر، لذلك نحن بحاجة إلى الثقة في فعاليته وموثوقيته قبل البتّ التام بنجاعة اللقاحات الجاري اختبارها".

وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من أهمية اللقاح ضد فيروس كورونا، إلا أنه لن يكون ترياقا شافيا من كل داء، إذ من الممكن تفادي العدوى مسبقا بمراعاة التدابير الوقائية.

 

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كورونا

فلاديمير بوتين

كورونا فى روسيا

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