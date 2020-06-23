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بوتين مشيدا باقتصاد روسيا: قوة الاقتصاد ساهمت فى استقرار عملتنا خلال أزمة كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:20 م
بوتين مشيدا باقتصاد روسيا: قوة الاقتصاد ساهمت فى استقرار عملتنا خلال أزمة كورونا بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدرة اقتصاد روسيا في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب في أسواق المال والطاقة العالمية، إلا أن روسيا لم تشهد ارتفاعا في الأسعار، وأنه تم ضمان استقرار الروبل خلال فترة وباء كورونا بفضل متانة الأعمدة الأساسية للاقتصاد الروسي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت الرئيس الروسى، إلى أنه ورغم صعوبة الوضع في الأسواق الخارجية، إلا أن روسيا لم تشهد قفزة حادة في الأسعار، موضحا أن التقلبات غير المتوقعة أثرت على العملة الروسية، إلا أن السلطات اتخذت إجراءات منعت من حدوث انخفاض حاد في الروبل "الذي عاد عمليا" إلى مستواه قبل الأزمة.

وأشار فلاديمير بوتين، إلى أن ذلك كان أمرا حاسما لحماية مدخرات ودخل المواطنين، مشددا على أن استقرار الروبل تم ضمانه بسبب متانة الاقتصاد الروسي، لافتا إلى أن الكثير من الدول لم تنجح في تحقيق نفس النتائج في الاقتصاد الكلي وفي سوق العمل.

وقال الرئيس الروسى: لقد استطعنا على عكس الكثيرين تجنب قفزة كبيرة في البطالة، وحزمة الدعم التي تم تخصيصها للمواطنين والشركات في روسيا كانت غير مسبوقة من حيث حجم الأموال، متابعا: تم تحقيق ذلك بفضل الاحتياطيات المتراكمة ومؤشرات الاقتصاد الكلي المستقرة والسياسة المالية والنقدية المسؤولة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية.


بوتين

اقتصاد روسيا

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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