بنين تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في جمهورية بنين، إلى 807 حالات مؤكدة، وفقًا لحصيلة جديدة صدرت عن وزارة الصحة التي أعلنت عن تسجيل 42 إصابة جديدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت الوزارة أن عدد حالات التعافي وصل إلى 253 حالة، مقابل 13 حالة وفاة.

وحذر برنامج الامم المتحدة لمكافحة الايدز فى تقرير من أن التاثير المحتمل لوباء كورونا على الانتاج والخدمات اللوجستية يمكن ان يكون له تأثير كبير على إمدادات الادوية المضادة للفيروسات المعكوسة فى جميع انحاء العالم والخاصة بعلاج مرض الايدز.

وقال البرنامج في تقرير إن عمليات الاغلاق للحدود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا يمكن ان يؤثر على انتاج الادوية وتوزيعها وهو ماقد يؤدى ايضا إلى زيادة فى تكلفتها وامداداتها بما فى ذلك نفاذ المخزون على مدى الشهرين المقبلين .