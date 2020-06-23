بنك التنمية الإفريقى يقرض الكاميرون 88 مليون يورو لمواجهة آثار كورونا

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وافق مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية على تقديم قرض بقيمة 88 مليون يورو لدولة الكاميرون كدعم مباشر للميزانية لتمويل استجابة البلاد لازمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكر بيان للبنك اليوم الثلاثاء أن القرض موجه لبرنامج البلاد المخصص للاستجابة لأزمة "كوڤيد-١٩"، وهو يندرج ضمن إطار التسهيلات الائتمانية التى أطلقها البنك من أجل الاستجابة السريعة لفيروس كورورنا المستجد بقيمة بلغت ١٠ مليارات دولار، وهى الاداة الرئيسيّة لتخفيف تأثيرات الأزمة على كل من الاقتصاد والصحة فى القارة الافريقية.



وكشف الوباء عن نقاط الضعف الهيكلية بداخل النظام الصحى فى دولة الكاميرون، وبصفة خاصة الموارد الإنسانية والمالية المحدودة الموجهة لقطاع الصحة.



ويهدف برنامج دعم ميزانية الاستجابة للازمات الذى أطلقته الحكومة الكاميرونية إلى مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإنقاذ الأرواح وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الدولة الواقعة وسط أفريقيا، خاصة على الأسر والشركات.