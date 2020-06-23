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بعد قليل.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:50 ص
بعد قليل.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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ينطلق بعد قليل ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اجتماع مجلس الجامعة على المستوى وزراء الخارجية ، لبحث القضية الليبية ، بناء على طلب من مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وكان من المقرر أن ينطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الإثنين، إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية أجلت إنعقاد الإجتماع لليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 11 صباحا.

 

وقال وزير الخارجية سامح شكري، فى تصريحات إعلامية أمس ، إن الاجتماع الطارئ في جامعة الدول العربية اليوم، سيتناول ملفي "سد النهضة وليبيا".

 

من جهته أكد وزير الخارجية الليبى الهادى الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدي الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.

 

 

وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية،  صرح فى وقت سابق ، أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، لبحث  تطورات الاوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ليبيا

وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية

سد النهضة

سامح شكرى

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