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بعد عرض الأحراز.. 8 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 11متهما بـ"التخابر مع داعش"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:40 م
بعد عرض الأحراز.. 8 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 11متهما بـ"التخابر مع داعش" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش"، بعد عرض أحراز القضية، وتوجد العديد من المعلومات حول آخر جلسات محاكمة المتهمين منها ..

1 ـ خلال الجلسة الماضية خبير المساعدات الفنية أدى اليمين القانونية أمام المحكمة قبل عرض الأحراز.

2 ـ المحكمة فضت الأحراز الخاصة بالمتهم محمد رجب وهو المتهم المحبوس بالدعوى.

3 ـ ضمت أحراز المتهم أسطوانتين عليهما أكثر من 1300 صورة شخصية.

4 ـ ضمت الأحراز 7 مقاطع صوت تحتوى على تسجيل مكالمات هاتفيه بين المتهم وشخص بلكنه غير مصرية.

5 ـ ظهر أثناء عرض المكالمات أصوات أشخاص يتعرضون للتعذيب والضرب.

6 ـ تحدث المتهم محمد رجب في المكالمات الصوتيه عن ملعومات عن المتهمين الموجودين في ليبيا.

7 ـ تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أثبت تطابق صوت المتهم محمد رجب مع الصوت في المكالمات المسجلة حول إدلائه بمعلومات عن المصريين المتواجدين في ليبيا.

8 ـ المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 29 يونيو الجارى لاستكمال فض الاحراز وللشهود.

 

وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

 

وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجنى عليه محمد جاد حامد الشربينى، وتولى المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصرى.

 

 

 

 

 

 


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