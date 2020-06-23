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بعد تخفيف القيود فى عمان.. تعرف على أنشطة تجارية سيعاد فتحها الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:27 م
بعد تخفيف القيود فى عمان.. تعرف على أنشطة تجارية سيعاد فتحها الأربعاء المقبل سلطنة عمان - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قررت سلطنة عمان تخفيف عدد من قيود كورونا وإعادة فتح المراكز التجارية فضلا عن حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، بدءا من غد الأربعاء، حسبما جاء فى وكالة الأنباء العمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا  (كوفيد19) بسلطنة عمان.

وشددت اللجنة على ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتحمل كل فرد مسئولية حماية نفسه وأسرته من الاصابة بفيروس كورونا.

 


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عمان

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