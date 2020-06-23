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برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول إجراءات التعامل مع كروت المرتبات المفقودة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:36 م
برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول إجراءات التعامل مع كروت المرتبات المفقودة أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع
كتب أحمد حمادة

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تناول برنامج الاقتصاد ببساطة الذى يقدمه أحمد يعقوب، على صفحة "اليوم السابع" فى حلقته اليوم الثلاثاء، عن كيفية التعامل مع فقدان كروت المرتبات وماذا يمكن للعميل أن يفعل حال فقدان الكارت، خاصة فى ظل أن أغلب الموظفين سواء العاملين بقطاع الحكومى والذين يصل عددهم إلى 6 ملايين موظف جميعهم يتعاملون بكارت المرتب .

وتطرق البرنامج إلى الطرق التى يمكن أن يقوم بها العميل حال فقدان الكرات أولها الاتصال المباشر بخدمة العملاء الخاصة بالبنك المستخرج للكارت وبناء على البيانات التى يطلبها الموظف يتم ايقاف الكارت من التعاملات وهذا الاجراء يتم بشكل فورى.

وأشار البرنامج إلى الخدمات الاضافية التى تقدمها بعض البنوك والتى توفر خدمات انترنت حيث يمكن أن يتم ايقاف الكارت من خلال هذا التطبيق، وأنه فور هذه الاجراءات يتم تقديم طلب عن طريق خدمة العملاء بإصدار كارت بديل، أو أن هناك عددا من البنوك بتطلب الأمر الذهاب إلى أقرب فرع للبنك وبعدها يتم تقديم الطلب لإصدار كارت أخر، ويتم إصدار كارت جديد بعد تقديم هذا الطلب فى فترة تتراوح بين اسبوع إلى 15 يوما.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.

 


الاقتصاد ببساطة

الكروت المفقودة

اخبار اقتصاد

البنك الأهلى

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