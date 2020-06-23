باحث سودانى: سد النهضة يهدد حياة الأثيوبيين بالانهيارات الصخرية

كتبت - هند المغربي

أكد أحمد عبد الله الشيخ باحث سوداني أن سد النهضة يهدد بوقوع حوادث انهيار مفاجئ لكتل كبيرة من الصخور والتربة، حيث تحدث تلك العمليات في المناطق المرتفعة مثل الجبال والتلال والهضاب لافتا إلى أنه هذه العمليات تعتبر من الخطورة بمكان لأنها قد تحدث بغتة، حيث تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في كثير من الأحيان مشيرا إلى منطقة قريبة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تعرضت في وقت سابق لانزلاق أو انهيار أرضي مما أودى بحياة 65 شخصاً، بالإضافة لعدد من المفقودين والمصابين.

ولفت الشيخ إلى أن دراسة أكدت أن حوض النيل الأزرق في إثيوبيا يعتبر من أكثر مناطق إثيوبيا عرضة للانهيارات الأرضية لتوافر كل العوامل الجيولوجية مثل الأمطار الغزيرة، والصدوع والفوالق الأرضية، وطبيعة التربة البركانية الركامية.

وأشار الشيخ إلى أن الانهيارات تهدد بوقوع أضرار بالغة مثل تلف البوابات، أو الخطوط الناقلة للكهرباء، أو المحولات والتي بدورها تؤثر على معدل انسياب مياه النيل نحو السودان، الأمر الذي قد يتسبب في غرق أو عطش المشاريع الزراعية بالسودان التي تعتمد على الري من مياه النيل، وقد تؤدي لخسائر بشرية كبيرة في المنطقة كما حدث لسد فايونت في إيطاليا " الحادث المسؤول عن وفاة حوالي 2000 شخص في انهيار أرضي"