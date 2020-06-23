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انفجار فى بلدة رأس العين السورية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:27 م
انفجار فى بلدة رأس العين السورية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى سيارة مفخخة-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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وقع انفجار اليوم الثلاثاء، فى بلدة "تل حلف" بريف مدينة رأس العين/ سرى قانيه الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا شمال شرقى سوريا، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى. وفق وسائل إعلام تركية.

 

وقالت مصادر كُردية أن انفجاراً ناجماً عن سيارة مفخّخة وقع بالقرب من دوار بلدة تل حلف فى ريف مدينة سرى كانيه (رأس العين على الحدود التركية السورية).

 

وبحسب تصريحات المرصد السورى لحقوق الإنسان ، لقى 4 أشخاص مصرعهم فى الانفجار ، وقيل أن هناك إصابات عديدة إثر إنفجار السيارة المفخخة التى استهدفت تجمع للمحال التجارية قرب دوار تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين.


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تركيا

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الاكراد

سيارة مفخخة

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