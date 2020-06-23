انطلاق حملة طرق الأبواب للقضاء على ختان الإناث بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمحافظة الشرقية، فعاليات حملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث بعنوان " احميها من الختان" التى ينظمها المجلس القومى للمرأة ، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، صرحت بذلك الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان من المنظور الصحى والدينى والقانونى بالتنسيق مع مديرية الصحة ، وينفذها عضوات وأعضاء المجلس ويشارك فيها 100 من الرائدات الريفيات والمتطوعات .

وأكدت مقررة فرع المجلس، أن هذة الحملة تأتى فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد فى الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم تحت شعار "احميها من الختان" .

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالقرى والنجوع إلى أن الختان عادة وليست عبادة وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث ويعتبر عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضى وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بالمحافظات حتى 14 يوليو القادم ، بهدف توعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.