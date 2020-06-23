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انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 21 جنيها من المزرعة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:09 ص
انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 21 جنيها من المزرعة دواجن
كتب أحمد حمادة

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انخفضت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23– 6 – 2020  في السوق المحلي، وفقا للأسعار المقررة بشعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن والاسماك بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن اليوم شهدت انخفاضا في السوق المحلي بعدما سجلت من المزرعة 21 جنيها للكيلو مقابل 23 جنيها للكيلو امس موضحا أن  24 – 27 جنيها بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة.
 
وأضاف  السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن البلدى شهدت استقرارا، حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 28 جنيها  ،موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 36-38 جنيها ، وأشار الي أن الدواجن المجمدة سجلت اليوم 35 جنيها الدجاجة الكيلو كسعر للمستهلك. 
 
وتابع السيد أسعار كرتونة البيض تسجل 25 جنيها للكرتونة من المزرعة فيما يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك بين 30 - 32 جنيها حسب المنطقة، فيما سجل سعر الكتكوت بين 10 جنيهات. 
 
والجدير بالذكر أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا عقب عيد الفطر المبارك وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي الذي ارتفع إلى اكثر من 1.3 مليار دجاجة وهو ما ساهم في زيادة نصيب الفرد، وكان رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد، أكد أن إعلان مصر كأحد الدول الخالية من إنفلونزا الطيور يعد إنجازاً كبيراً للجهود التى بذلتها وزارة الزراعة والقائمين عليها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع منتجى الدواجن حيث أسفرت الجهود المشتركة على هذا الانجاز.
 
وحول أهمية هذا الإعلان بالنسبة لصناعة الدواجن فى مصر أكد سيد فى تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الإنتاج المحلى المصرى أصبح به فائض مناسب يفتح مجالا أمام المنتجين والمصنيعين للدواجن فى التصدير وفتح أسواق جديدة وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة الإنتاج ودخول استثمارات جديدة للقطاع خلال المرحلة القادمة .

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