اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 11 منطقة، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب 15 ساعة، تبدأ في التاسعة صباحا وتعود الخدمة الساعة 2 بعد منتصف الليل، وذلك حسب ما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه بشارع الكابلات نتيجة الأعمال الخاصة بتجديد طرق وعمل كبارى بمنطقة الكابلات والمطرية والمنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة..

والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي" شارع الشركات بالزاويه الحمراء – الاميرية البلد – مساكن الأميرية – عزبة مرسى خليل – شارع الكابلات – الخصايصه – عزبة العقاد – شارع ترعة الجبل – ميدان روكسي ومتفرعاته – شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع المرغنى والمتفرعاته " .

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت قطع المياه بتلك المناطق لمدة 15 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشر صباحا .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام، ‪وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬