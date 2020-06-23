اليورو يرتفع فوق 1.13 دولار لفترة وجيزة بعد بيانات فرنسية

رويترز

ارتفع اليورو وعملات أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن قال بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة، إن تصريحاته بأن الاتفاق التجارى مع الصين "انتهي" اُجتزأت من سياقها، وتلقت العملة الموحدة دفعة من انتعاش أنشطة الشركات الفرنسية أكثر من المتوقع فى يونيو حزيران، لتعاود النمو بعد تراجع غير مسبوق استمر ثلاثة أشهر.

وقال نافارو أمس الاثنين، إن الاتفاق التجارى مع الصين "ما زال ساريا"، ليتراجع عن تصريحات أدلى بها فى وقت سابق بأن الاتفاق "انتهي" مما أوقد حالة تقلب فى الأسواق التى ينتابها القلق بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نافارو، إن تعليقاته اُجتزأت بشدة من سياقها، بينما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة إن الاتفاق مع الصين ما زال "قائما بالكامل".

وصعد الدولار الأسترالى لأعلى مستوى فى أسبوع، بعد أن انخفض فى وقت سابق، وتراجعت العملة اليابانية التى تُعتبر ملاذا آمنا لأدنى مستوى فى ستة أيام نتيجة لذلك.

وكان تداول الدولار الأسترالى مرتفعا 0.3 بالمئة فى التداولات عند 0.6928 بعد أن صعد إلى 0.6935 وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو . وقبل ذلك انخفضت العملة الأسترالية 0.7 بالمئة.

وقلص اليوان الصينى، فى التعاملات الخارجية معظم الخسائر التى تكبدها فى وقت سابق ليجرى تداوله عند 7.0669 للدولار فى السوق الخارجية بارتفاع 0.2 بالمئة خلال الجلسة.

وانخفض الين اليابانى 0.2 بالمئة إلى 107.10 مقابل الدولار، وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1306 دولار وهو أعلى مستوى فى أسبوع.

كما انتعشت عملات دول شمال أوروبا، إذ صعدت الكرونة النرويجية ما يزيد عن واحد بالمئة مقابل الدولار و0.7 بالمئة مقابل اليورو.