الولايات المتحدة تدين محاولة استهداف الحوثيين للمناطق المدنية فى السعودية

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أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، إدانة بلاده محاولة استهداف المليشيات الحوثية للمناطق المدنية فى المملكة السعودية واستمرار تصعيدها العسكرى فى الجبهات وضد المدنيين اليمنيين وعدم استجابتها للجهود الأممية لتحقيق السلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، والذى تم خلاله مناقشة عدد من المستجدات فى ظل استمرار التصعيد العسكرى الحوثى وعدم استجابة الميليشيا للهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، واستهدافها المناطق المدنية فى المملكة العربية السعودية بالطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التى اعترضتها قوات التحالف.



من جانبه، استعرض رئيس الوزراء اليمني، السفير الأمريكى بمجمل التطورات على مختلف الأصعدة بما فى ذلك التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض، والدعوة التى أعلنها تحالف دعم الشرعية لوقف التصعيد وعودة الأوضاع إلى طبيعتها فى سقطرى, مشيراً إلى أن استهداف الحوثيين المناطق المدنية فى المملكة السعودية وتصعيدهم العسكرى فى مختلف الجبهات مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام وتحدى الجهود الأممية والدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.