اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:43 م
خالد صلاح
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الهند تنوى طرد نصف عدد العاملين فى سفارة باكستان بدعوى التجسس

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:39 م
الهند تنوى طرد نصف عدد العاملين فى سفارة باكستان بدعوى التجسس الهند وباكستان
رويترز

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قالت الهند اليوم الثلاثاء إنها تنوي طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بسبب ما قالت إنه تجسس تورط فيه مسؤولون في السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان "لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية". وأضاف البيان أن الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام أباد بنفس القدر.

ولم يرد متحدث في السفارة الباكستانية في نيودلهي فورا على طلب للتعليق.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين يوم 31 مايو بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس وهو ما نفته إسلام اباد ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى وفي الشهر الماضي اتهمت كل منهما الأخرى باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.

 

 

 


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