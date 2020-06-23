نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفا و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين إلى 440 ألفا و215 حالة، وأوضحت الصحة الهندية، حسبما نقلت صحيفة /تايمز أوف إينديا/ الهندية، أنه تم تسجيل 312 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و11 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الهند، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي من الفيروس بلغت 248 ألفا و189 حالة.

يذكر أن الهند تعد الدولة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات، والثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات.

وكانت الهند سجلت رقما قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ، أمس الاثنين، كما زاد عدد الوفيات عن 400 ، بينما حذرت السفارات الأجنبية مواطنيها في البلاد من أن المستشفيات قد لا يكون بها أسرة لهم.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الحالات الجديدة بلغت 15 ألفا لتقفز بالعدد الإجمالي لما يربو على 425 ألفا، لتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في عدد الإصابات.

وتوفي قرابة 14 ألف شخص حتى الآن بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير.

ولا يزال عدد الوفيات في الهند صغيرا بالمقارنة مع البلدان التي لديها أعداد مماثلة من الإصابات، لكن خبراء الصحة العامة يخشون أن تصبح المستشفيات عاجزة عن المواجهة مع زيادة الإصابات.

وأرسلت السفارة الألمانية رسائل لمواطنيها الذين يعيشون في نيودلهي تحذرهم فيها من "عدم وجود فرصة تذكر أو عدم وجود فرصة على الإطلاق" لدخول المستشفى للعلاج من الفيروس وكذلك الحصول على خدمات العناية المركزة الأخرى.