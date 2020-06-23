النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن مواعيد التشغيل لخطوط هيئة النقل العام سيتم تعديلها لتعود كما كانت قبل الحظر، وذلك من يوم السبت القادم بالتزامن مع تطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل اتوبيسات النقل العام بكامل طاقتها على جميع الخطوط بنظام ورديتين، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ليتم بدء التشغيل وخروج الاتوبيسات من الجراجات في السادسة صباحا، وتعود مرة أخرى من 11 مساء، حتى 12 منتصف الليل.

و أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عددا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، منها أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء بنسبة 25 % بدون شيشة .

ومن بين القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم في اجتماع الحكومة،

إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة

غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً

استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية

إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%

إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.