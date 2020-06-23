الملك سلمان يصد أمرا ملكيا بترقية وتعيين 22 قاضيًا فى ديوان المظالم

إيمان حنا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، وفق صحيفة الرياض.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكى تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 12 قاضيًا من درجة (قاضى/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وتعيين تسعة قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد رئيس ديوان المظالم أن هذا الأمر الملكي، يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإدارى، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إدارى متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما تُحقّق الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده من خلال ما يوليانه من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.

وصدر الأربعاء الماضى أمر ملكى بترقية وتعيين 84 قاضيا بوزارة العدل، وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد أصدر أوامر أيضا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية حسبما جاء بصحيفة عكاظ.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.

وأكد أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتى فى إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي، بدعم كريم ومباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده.