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المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية: 10 نصائح لتنظيم النوم خلال فترة كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:33 ص
المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية: 10 نصائح لتنظيم النوم خلال فترة كورونا تنظيم النوم-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن عدم انتظام النوم خلال هذه الفترة من المشاكل المتكررة وهو نتيجة طبيعية للقلق وقلة الحركة وتغيير الروتين اليومى المعتاد بسبب فيروس كورونا.

ويقدم المعهد 10 نصائح لتنظيم النوم وهى:

1-الحفاظ على روتين يومى، عن طريق ضبط ميعاد النوم والصحيان فى نفس الميعاد كل يوم.

2- التعرض للهواء النقى بعد الاستيقاظ مباشرة والضوء الطبيعى والذى يساعد على إفراز هورمون الميلاتونين المهم جدا لعملية النوم بالليل.

3- عند الشعور بالقلق أثناء النوم وعدم القدرة على النوم عليك النهوض من السرير لا تحاول إجبار نفسك على النوم مهما كان الوقت .. وحاول تسترخى فى مكان آخر فى هدوء وضوء خافت.

4- يفضل عدم نوم القيلولة حتى تستطيع النوم جيدا .

5- لا تشاهد أخبار سيئة أو مؤرقة أو الحديث فى مواضيع سلبية قبل النوم.

6- تخصص فترة للاسترخاء قبل النوم.. ممكن تسمع موسيقى هادئة فى الراديو بصوت خفيف.

7- حاول تتجنب غرفة النوم للعمل أثناء اليوم او لاستخدام اللاب توب.. علشان ترتبط فى العقل الباطن بالنوم فقط.

8- القلق بيجيب أرق والأرق بيجيب قلق.. فحاول تكسر الدائرة المفرغة وماتقلقش نفسك بانك "مش عارف تنام".. ده أمر طبيعى فى الظروف الحالية.. فقط حاول الاسترخاء.

9-حاول تنظيم روتين للأكل بتناول ثلاث وجبات رئيسية خلال اليوم والابتعاد عن تناول وجبة تقيلة قبل النوم.. وتقليل الشاى والقهوة خلال اليوم.

10- فى حالة عدم تحسن وتنظيم النوم يفضل استشارة طبيب متخصص.

وكان المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، قال إنه ينصح بالتقليل من التعرض للأخبار السلبية، والتى تؤدى إلى زيادة الإحساس بالخوف والقلق.

وطالب المعهد بضرورة مساعدة الجسم فى تقوية جهاز المناعة وتحديد مدة 30 دقيقة فى اليوم فقط لمتابعة أخبار فيروس كورونا لتقليل التوتر والقلق الناتج عن الأخبار السلبية والتى تدمر جهاز المناعة.

 


الاسكندريه

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تنظيم النوم

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